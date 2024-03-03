به گزارش خبرنگار مهر، صابر اسدی عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در اردبیل، اظهار کرد: ما قدردان سرمایه‌گذار بی‌ادعای تیم فوتبال آینده سازان اردبیل هستیم که تنها با هدف ارتقای ورزش فوتبال این استان و کمک به جوانان برای نشان دادن استعدادهای خود در این بخش وارد شده و با صرف میلیاردها تومان سعی دارد تا به اعتلای فوتبال اردبیل کمک کند.

وی تصریح کرد: مسئولان شهر حتی در زمان بارش برف، هزینه برف‌روبی ورزشگاه را که بیش از ۵۰ میلیون تومان بود، از ما دریافت کردند و ما به دلیل نبود امکانات مجبور شدیم به آستارا سفر روزانه‌ای را انجام داده و تمرینات تیم را در هوای سرد و برف تداوم ببخشیم.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی، ورزشی آینده‌سازان اردبیل گفت: ما قرار است ۲۷ اسفند یک بازی بعد افطار را در زیر نور برگزار کنیم ولی امکانات باشگاه تختی جوابگو نیست و امیدواریم هر چه سریع‌تر تکلیف تأمین نور در این ورزشگاه تعیین شده تا مجبور نباشیم تا به آستارا و یا تبریز رفته و بازی خود را در آنجا انجام دهیم.

اسدی افزود: مسئولان ما تنها در گفتار و سخن پهلوان بوده ولی در عمل هیچ حمایتی را از فوتبال و ورزش این استان انجام نمی‌دهند و ما کمترین مساعدت را از مسئولان در رده‌های مختلف شاهد بودیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تنها خوابگاه سرعین و برخی دیگر از امکانات در اختیار این تیم قرار گرفته در حالی که ورزشگاه‌های مجهزی در دانشگاه محقق اردبیلی و کارگران وجود دارد که ما در استفاده از آنها بی‌بهره هستیم.

اسدی اضافه کرد: این تیم در وسط میدان تنها است در حالی که شکل‌گیری همین باشگاه برای ده‌ها نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و فرصت نشاط اجتماعی و حضور جوانان را در فضای سالم ورزشی مهیا کرده است.

وی با ابراز تأسف از غفلت مسئولان در بها دادن به ورزش و اختصاص زمین برای احداث مجموعه‌های مجهز ورزشی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیان کرد: معلوم نیست مسئولان دنبال کدام سیاست و برنامه‌هایی هستند که سرگرمی و نشاط جوانان را رها کرده و هر روز بر آسیب‌های اجتماعی افزوده می‌شود در حالی که با تقویت ورزش و ایجاد رغبت در حوزه فوتبال می‌توان بسیاری از جوانان را جذب این فضاهای سالم و مفرح کرد.