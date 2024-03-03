انتخابات با مشارکت قوی‌ مردم، رقابت سالم و امنیت کامل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه فرماندار شهرستان تبریز به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

حضور مردم شریف تبریز

با درود و سلام؛ حضور حماسی و دشمن شکن مردم ولایتمدار تبریز در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به محضر مقام معظم رهبری مد ظله العالی تبریک عرض نموده و در محضر ذات اقدس الهی به سبب توفیق برگزاری این انتخابات که با مشارکت قوی و پرشور، رقابت سالم و واقعی جناح‌ها و دیدگاه‌های مختلف و سلامت حقیقی و امنیت کامل برگزار شد، جبین شکر و سپاس بر زمین می ساییم. انتخاب حضرت آیت الله دکتر سید محمد علی آل هاشم با اکثریت آرا به عنوان اولین نماینده منتخب مردم استان آذربایجان شرقی در این دوره از مجلس خبرگان از نقاط درخشان این انتخابات می‌باشد. لازم است به نوبه خود و از طرف هیئت اجرایی شهرستان تبریز از تمامی دست اندرکاران این انتخابات اعم از مجریان صدیق اجرایی، همکاران امین هیئت نظارت و نیروهای سرافراز انتظامی و امنیتی کمال تقدیر و تشکر خود را اعلام دارم.

امید است شاهد برکات این انتخابات در مسیر آینده جمهوری اسلامی ایران باشیم.

یونس فاتح

فرماندار شهرستان تبریز

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان تبریز، آذرشهر و اسکو