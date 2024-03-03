کشف بیش از ۸ کیلوگرم تریاک در قروه

سرهنگ علیرضا صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودرو سمند حامل مواد مخدر را در محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنان مقدار ۸ کیلو و ۳۶۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.