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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۳

فرمانده انتظامی قروه خبر داد؛

کشف بیش از ۸ کیلوگرم تریاک در قروه

کشف بیش از ۸ کیلوگرم تریاک در قروه

قروه- فرمانده انتظامی قروه از کشف ۸ کیلو و ۳۶۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودرو سمند حامل مواد مخدر را در محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنان مقدار ۸ کیلو و ۳۶۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6045190

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