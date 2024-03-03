گرگانی ها حریف جنوبی خود را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیستم لیگ برتر بسکتبال عصر یکشنبه تیم شهرداری گرگان توانست تیم فولاد هرمزگان را شکست دهد.

تیم شهرداری گرگان با حساب ۹۶ بر ۸۹ مقابل تیم فولاد هرمزگان به پیروزی رسید و به روند بردهای خود تداوم ببخشد.

این مسابقه از هفته بیستم رقابت‌ها در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.

با این پیروزی مجمع امتیازات شاگردان مصطفی هاشمی به ۳۶ رسید تا شهرداری گرگان همچنان بااقتدار در صدر جدول بازی‌ها باقی بماند.

تیم شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی سه دوره اخیر لیگ برتر بسکتبال ایران است.