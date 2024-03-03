ارایه خدمات به نیازمندان در استان زنجان ۵۱ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی در دیدار کارکنان کمیته امداد با نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۷۸ هزار خدمت از طریق مراکز نیکوکاری ارائه شده است که ۱۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است، گفت: از دیگر اقدامات انجام شده توسط کمیته امداد تهیه بسته تحصیلی برای همه دانش‌آموزان بود و میزان ارائه خدمات به نیازمندان در استان ۵۱ درصد افزایش یافته است.

اظهار کرد: همراهی و کمک نماینده ولی فقیه در استان زنجان موجب موفقیت کمیته امداد استان در ارائه خدمات به جامعه هدف شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۴ دفتر و ۱۰ اداره در استان فعال است، اضافه کرد: برای ارائه خدمات بهتر تلاش شده است یک شبکه منسجم در استان ایجاد شود و خدمات مورد نیاز اقشار نیازمند ارائه شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: در همین راستا از ابتدای سال تاکنون ۵۱ هزار و ۱۰۰ نفر خانواده به صورت مستقیم خدمت گرفتند و به مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خدمات در استان ارائه شده است.

صالحی ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۷۸ هزار خدمت از طریق مراکز نیکوکاری ارائه شده است که ۱۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

وی ادامه داد: افتتاح و بهره برداری از کلینیک رز، بحث‌های توانمندسازی فکری با همکاری ۱۷ مشاور به صورت نقطه‌ای و مسئله محور، تقویت نظام پاسخگویی و کاهش مدت زمان پاسخ به درخواست‌ها از ۱۰ روز به ۷ روز، افزایش ضریب حضور در روستاها نیز از دیگر اقدامات انجام شده توسط کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: همچنین برای شفاف سازی عملکرد نیز روزانه اخبار مربوط به حوزه مددجویی و خدمات کمیته امداد منتشر می‌شود تا خیرین و مردم در جریان امور قرار بگیرند