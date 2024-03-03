به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی در خصوص برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت ماه رمضان فعالیت‌ها و برنامه‌هایی را در چند حوزه انجام می‌دهد. اولین برنامه طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» است که توسط تمامی دستگاه‌ها و ادارات کشوری انجام می‌شود. همچنین عنوانی را که امسال برای این طرح در نظر گرفتیم «مسطورا» است که با رویکرد زندگی با سطر سطر آیه‌ها است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: طرح «زندگی با آیه‌ها» قرار است طی ۳ سال متوالی و هر سال ۵۰ فراز قرآنی کار شود که امسال ۵۰ فراز با محوریت کتاب طرح کلی «اندیشه اسلامی در قرآن» مقام معظم رهبری نیز انتخاب شده است و تمامی دستگاه‌ها به صورت هم‌افزایی پای کار می‌آیند و این اتفاق امسال در کشور انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع مهم این طرح بحث «گفتمان‌سازی» است که این آیات ابتدا به گفتمان دانش در کشور تبدیل شود و مورد نظر مقام معظم رهبری نیز قرار گیرد. مورد دیگری که در برنامه‌های ماه رمضان به آن می‌پردازیم و پیگیر هستیم برگزاری برنامه‌های جزءخوانی است که مانند هر سال انجام می‌شود اما تفاوتی که با سال‌های دیگر دارد در این است که این محافل را با حضور نوجوانان برگزار می‌کنیم.

رمضانی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت ماه رمضان طرح‌ها و برنامه‌های دیگری را هم در دستور کار خود دارد و با توجه به اینکه مسئولان شهری معمولاً هر سال برای استقبال از بهار خدماتی مانند المان و فضاسازی شهری را انجام می‌دهند، برای استقبال از بهار قرآن هم اقداماتی را انجام دهند تا فضای استان قرآنی شود و آیاتی که انتخاب شده به صورت بیلبوردهای شهری نیز در سطح شهر اکران شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه طرح‌های دیگری هم داریم که به مناسبت ماه رمضان نیست، اما در این ماه بیشتر انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های هیأت اندیشه‌ورز بانوان قرآنی است که هر کدام ناظر بر زیست بوم خود فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از خانه‌های قرآنی شهری و روستایی و نیز حمایت از طرح‌های مؤسسات قرآنی نیز طرح‌هایی است که هر مجموعه قرآنی ناظر بر کاری که انجام می‌دهد مورد حمایت سازمان تبلیغات اسلامی در حد بضاعت قرار می‌گیرد تا بتوانند طرح‌های خود را اجرایی کنند.