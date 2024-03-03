به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی عصر یکشنبه در دیدار با کارکنان کمیته امداد استان زنجان که به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد صورت گرفت، با بیان اینکه باید از استان‌های برتر در حوزه توانمندسازی الگوبرداری شود، هرچند که زنجان از استان‌های موفق در این بخش است، گفت: باید اقدامی انجام شود که با استفاده از توانایی‌های مددجویان تولید ثروت شود تا توانمندی حاصل شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تبریک سالروز تأسیس کمیته امداد، افزود: خوشبختانه فعالیت‌های این نهاد چشمگیر است و در محرومیت زدایی اقدامات متعددی انجام شده است.

خاتمی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده از سوی کمیته امداد دلگرم کننده است، ادامه داد: اما یک نکته حائز اهمیت است که اعتماد خیرین، یادگار امام راحل بودن و عملکرد خوب موجب همراهی بیشتر خیرین شده است.

وی با بیان اینکه خداوند، افراد خیر را برگزیده است که حوائج نیازمندان را برآورده کنند، افزود: وقتی کسی به محرومان کمک می‌کند، خداوند عمرش را زیاد می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان کار نیکو را به مصداق معامله با خداوند عنوان کرد و گفت: مواسات و همدلی از ویژگی‌های مؤمنان است و قطعاً جامعه با همدلی به آرامش و امنیت می‌رسد به همین خاطر نباید از آن غافل شد.

خاتمی با بیان اینکه این دنیا معامله با خداوند است، تاکید کرد: کسانی از این معامله سود خواهند برد که در طول عمر خود کار نیک انجام داده باشند تا خداوند در برابر اعمال آنها، بهشت را در اختیارشان بگذارد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه ۱۱ اسفند شاهد مشارکت بسیار خوب مردم در انتخابات بودیم و به واقع پیروز واقعی انتخابات مردم هستند و گفت: کاندیداهایی هم که در این انتخابات حضور داشتند ولی پیروز انتخابات نبودند هم ماجور هستند.