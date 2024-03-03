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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۱

معاون امور عمرانی استاندار البرز تاکید کرد؛

ضرورت اختصاص ۱۰ تا ۲۵ درصد مساحت صنایع البرز به ایجاد فضای سبز

ضرورت اختصاص ۱۰ تا ۲۵ درصد مساحت صنایع البرز به ایجاد فضای سبز

کرج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی البرز ملزم به اختصاص ۱۰ تا ۲۵ درصد مساحت صنایع خود به ایجاد فضای سبز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی عصر یکشنبه در نشست تخصصی توسعه سرانه فضای سبز واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز که در سالن جلسات معاونت عمران استانداری برگزار شد، گفت: با توجه به استقرار چهار درصد از صنایع کشور در البرز از یک سو و مهار کانون‌های تولید گرد و غبار از سوی دیگر ضروری است واحدهای تولیدی و صنعتی استان نسبت به ایجاد، توسعه و نگهداری فضاهای سبز اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز بیان کرد: واحدهای صنعتی در این استان بر اساس قانون هوای پاک ملزم به ایجاد فضای سبز داخل و خارج شهرک‌های صنعتی به میزان ١٠ تا ۲۵ درصد مساحت خود هستند که امیدواریم به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی شاهد تحقق این مهم باشیم.

کد مطلب 6045224

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