ضرورت اختصاص ۱۰ تا ۲۵ درصد مساحت صنایع البرز به ایجاد فضای سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی عصر یکشنبه در نشست تخصصی توسعه سرانه فضای سبز واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز که در سالن جلسات معاونت عمران استانداری برگزار شد، گفت: با توجه به استقرار چهار درصد از صنایع کشور در البرز از یک سو و مهار کانون‌های تولید گرد و غبار از سوی دیگر ضروری است واحدهای تولیدی و صنعتی استان نسبت به ایجاد، توسعه و نگهداری فضاهای سبز اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز بیان کرد: واحدهای صنعتی در این استان بر اساس قانون هوای پاک ملزم به ایجاد فضای سبز داخل و خارج شهرک‌های صنعتی به میزان ١٠ تا ۲۵ درصد مساحت خود هستند که امیدواریم به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی شاهد تحقق این مهم باشیم.