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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۲

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر:

طرح‌های زیباسازی در شهرهای استان بوشهر اجرا می‌شود

طرح‌های زیباسازی در شهرهای استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر- مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: طرح‌های زیباسازی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در شهرهای استان بوشهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودی عصر یکشنبه در بازدید از طرح‌های عمران شهری بوشهر اظهار کرد: کیفیت اجرای طرح‌های عمران شهری در استان رشد خوبی داشته است.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام توسط شهرداری‌ها و شوراهای شهر با جدیت پیگیری می‌شود و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال در قالب ارزش افزوده به شهرداری‌های استان بوشهر پرداخت شده است.

محمودی تصریح کرد: با توجه به افزایش ساخت‌وساز در شهرها، فعال شدن طرح‌های گردشگری و ارتقای فرصت‌های کسب درآمد، شهرداری‌ها در زمینه درآمدزایی بیشتر تلاش کنند.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر ابراز داشت: در حال حاضر هزار و ۱۰۰ پروژه عمرانی در شهرهای استان بوشهر در دست اجراست که تکمیل این پروژه‌ها مورد توجه و تأکید قرار دارد.

محمودی افزود: اکنون در ۴۱ شهر استان در ۱۰ شهرستان، طرح‌های بزرگی در حوزه زیباسازی شهری، گردشگری، تفریحی، ساحل‌سازی و دیگر حوزه‌ها در دست اجراست.

کد مطلب 6045241

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      2 1
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      بوشهر میتونن مثل امارات زیبا کنن ،اگر یک مدیر خوب و دلسوز داشته باشه
    • ناشناس IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      3 0
      پاسخ
      شهر بوشهره منطقه یک و دو که از سایر شهرهای ایران خصوصا آخرهفته برای تعطیلات میان بوشهر و باید بیشترین برنامه و اقدام جهت زیباسازی انجام شه و به شهری توریستی تبدیل بشه هم حق ملت مظلوم و صبور بوشهر که همیشه در محرومیت بسر بردند و جا داره و وقتشه که دیگه سروسامانی به اوضاع و بهبود وضعیت شهر داد
    • ناشناس IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      3 0
      پاسخ
      پرطرفدارترین ساحل بوشهر پارک ریشهر می‌باشد که پتانسیل بالایی برای زیباسازی داره لطفاً سرسره بزرگی بشکل مارپیچ از جنس فایبرگلاس از بالا تا قسمت پایین ساحل نصب بشه و همچنین پلکان مارپیچ و هر پله با ارتفاع کم که برای بالا اومدن به پا و کمر فشار نیاد پله های سنگی این پارک بسیار بلند و نفس بر می‌باشد
    • ناشناس IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      2 0
      پاسخ
      لطفاً قسمت لبه های صخره های پارک ریشهر که رو به دریا است پیچک و گیاه خاصی کاشته بشه که تا پایین گسترانیده شده و جلوه سرسبز و زیباتری ..
    • ناشناس IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      3 0
      پاسخ
      لطفاً در فلکه ششم بهمن بوشهر مرکز شهر مجسمه‌های بزرگ نمادین نصب بشه مردانی در حال زدن سنج و دمام با لباسهای محلی بومی و از زیر پای مجسمه ها نورپردازی بشه مثل نورپردازی زیر درختان سطح شهر خیابان فرودگاه و..
    • ناشناس IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      2 0
      پاسخ
      لطفاً در قسمت‌های در معرض دید عموم مجسمه های هنری نصب شه از کاغذهای هنری محلی بومیان استان بوشهر مثلا مجسمه های اعم از زن و مرد درحال حصیر و قالی و گرگور بافی و گروهی در حال نواختن نبعمبون و فلوت و دمبک
    • ناشناس IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      3 0
      پاسخ
      لطفاً همه چیز از نقاشی دیوارها بیشتر از رنگ سبز استفاده بشه تا حس طراوت شمال رو به منطقه گرمسیری ببخشه و انبوه درختکاری در جای جای اماکن عمومی خیابان ها و بلوارها و حاشیه جاده ها پر بشه از گل و سبزه و پیچک
    • ناشناس IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      1 0
      پاسخ
      لطفاً تا جای امکان در کلیه مکانهای عمومی در تردد ریسه نصب بشه که نوارهای پارچه ای و روبان های رنگارنگ و زیبا و با سلیقه بهش گره خورده و در باد تکون بخوره بسیار زیبا خواهد بود و لابلای بعضی قسمتها بین ریسه های روبان زنگوله نصب بشه که موقع وزش باد صدا بده
    • سید GB ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باور نمیکنیم
    • دلسوز IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اصلاً نظارتی بر شهرداری ها و دهیارها ندارید

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