به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودی عصر یکشنبه در بازدید از طرحهای عمران شهری بوشهر اظهار کرد: کیفیت اجرای طرحهای عمران شهری در استان رشد خوبی داشته است.
وی افزود: تکمیل پروژههای نیمه تمام توسط شهرداریها و شوراهای شهر با جدیت پیگیری میشود و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال در قالب ارزش افزوده به شهرداریهای استان بوشهر پرداخت شده است.
محمودی تصریح کرد: با توجه به افزایش ساختوساز در شهرها، فعال شدن طرحهای گردشگری و ارتقای فرصتهای کسب درآمد، شهرداریها در زمینه درآمدزایی بیشتر تلاش کنند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر ابراز داشت: در حال حاضر هزار و ۱۰۰ پروژه عمرانی در شهرهای استان بوشهر در دست اجراست که تکمیل این پروژهها مورد توجه و تأکید قرار دارد.
محمودی افزود: اکنون در ۴۱ شهر استان در ۱۰ شهرستان، طرحهای بزرگی در حوزه زیباسازی شهری، گردشگری، تفریحی، ساحلسازی و دیگر حوزهها در دست اجراست.
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