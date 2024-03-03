به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه یکشنبه در زورخانه علیبن ابیطالب اردبیل برگزار شد، سرپرست هیأت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان اردبیل، اظهار کرد: این رشته ورزشی دارای قداست و معنویت خاصی است و ما تلاش خواهیم کرد تا نسبت به جذب نوجوانان و جوانان به این رشته و آشنایی آنها با فضای معنوی ورزش پهلوانی و زورخانهای اقدام کنیم.
سردار غلامحسین محمدیاصل تصریح کرد: در کنار تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان در فضاهای ورزشی، باید روحیه و امیدآفرینی را در آنها ترویج کنیم تا در سایه ورزش معنوی زورخانهای و کشتی پهلوانی بتوان به علاقهمندی و نیازمندی آنها در ابعاد مختلف پاسخ گفت.
وی گفت: به تناسب تلاش رییس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی در قالب اجرای طرح استعدادیابی و توجه به توانمندی گروه پایه، سعی میکنیم در مدارس استان اردبیل نیز فرصت حضور و بهرهگیری نوجوانان و حتی کودکان را در این فضاها فراهم کنیم.
سرپرست هیأت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان اردبیل ضرورت همگانی کردن این رشته ورزشی را با قدمت و سابقه دیرین یادآور شد و افزود: اردبیل مهد حسینیت، فتوت و جوانمردی است و قطعاً در این رشته ورزشی که با فرهنگ جوانمردی و پهلوانی عجین شده به راحتی میتوان استعدادهای برتری را شناسایی کرد.
محمدیاصل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما سعی خواهیم کرد تا زیرساختهای مورد نظر را برای این رشته ورزشی در مناطق مختلف استان فراهم کنیم تا در کنار میزبانی رویدادهای مختلف، جوانان با انگیزه مضاعف بتوانند در این رشته فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: تفاهمنامههای مختلفی را با آموزش و پرورش، مراکز علمی و دانشگاهی به امضا خواهیم رساند تا چراغ رشته ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی در این استان روشن بوده و علاقهمندان بیشماری گرد این چراغ منور و معنوی جمع شوند.
سرپرست هیأت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان اردبیل بیان کرد: در مناسبتهای مختلف نیز در کنار برگزاری برنامههای متعدد، به تقویت فرهنگ غنی ارزشی و اسلامی تمرکز خواهیم کرد تا در سایه این رشته ورزشی بتوان نسلی با فرهنگ و ادب مبتنی بر خلق و خوی علوی و حسینی تربیت کرد.
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