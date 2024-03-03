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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

رییس حوزه هنری گلستان:

نمایشگاه رشد هنرهای تجسمی در گلستان برگزار می شود

نمایشگاه رشد هنرهای تجسمی در گلستان برگزار می شود

گرگان- رییس حوزه هنری استان گلستان از برگزاری نمایشگاه رشد هنر های تجسمی در گلستان خبر داد.

سید حسام بنی فاطمه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه رشد هنرهای تجسمی در گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه با محوریت گرافیک، فتو گرافیک، نقاشی، انیمیشن و صنایع دستی برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری گلستان گفت: نمایشگاه رشد هنرهای تجسمی به همت هنر جویان هنرستان دختران فنی و حرفه‌ای بعثت در محل سالن حوزه هنری راه اندازی می‌شود.

بنی فاطمه ضمن دعوت از علاقه مندان جهت بازدید از این رویداد هنری، افزود: این نمایشگاه تاریخ ۱۴ الی ۱۵ اسفند ماه برقرار و ساعت بازدید از ۹ صبح الی ۱۳ و ۱۶ الی ۱۹ خواهد بود.

کد مطلب 6045310

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