سید حسام بنی فاطمه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه رشد هنرهای تجسمی در گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه با محوریت گرافیک، فتو گرافیک، نقاشی، انیمیشن و صنایع دستی برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری گلستان گفت: نمایشگاه رشد هنرهای تجسمی به همت هنر جویان هنرستان دختران فنی و حرفه‌ای بعثت در محل سالن حوزه هنری راه اندازی می‌شود.

بنی فاطمه ضمن دعوت از علاقه مندان جهت بازدید از این رویداد هنری، افزود: این نمایشگاه تاریخ ۱۴ الی ۱۵ اسفند ماه برقرار و ساعت بازدید از ۹ صبح الی ۱۳ و ۱۶ الی ۱۹ خواهد بود.