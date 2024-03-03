به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد دهنوی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال اظهار کرد: برخی از مدیران و کاربران دستگاه‌های اجرایی استان تا کنون وارد سامانه نشده‌اند که این موضوع باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

وی افزود: با توجه به حماسه‌ای که مردم در روز ۱۱ اسفند خلق کردند این بار نوبت ما مسؤولان است که به وظیفه خود عمل کنیم و باید عددی را که تعهد کردیم بانک‌های عامل آن را محقق کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: بنا داریم نرخ بیکاری را ۸ درصد برسانیم و باید این عدد محقق شود.

وی یادآور شد: در کشور نرخ مشارکت را ۴۰.۹ پیش بینی کردند اما هدف گذاری ما بر روی ۴۱.۵ است که باید برای این هدف گذاری اقدامات جدی صورت گیرد.

دهنوی با اشاره به اینکه در زمان توزیع منابع بانکی حتماً مشارکت دستگاه اجرایی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: برخی اصلاحات در تقسیم بندی اشتغال انجام شود. دستگاه‌هایی که در هدف گذاری جلوتر بودند برای سال آینده باید ویژه‌تر دیده شوند.

وی یادآور شد: برای ایجاد بازارچه‌ها فرمانداران، شهرداران و همه دستگاه‌های متولی استان برای صدور مجوز با اداره کل صمت هماهنگ باشند.