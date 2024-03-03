به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت‌الاسلام روح‌الله رهبری شامگاه یکشنبه در آئین برگزاری سی‌هزارمین کرسی تلاوت قرآن کریم در سنندج با تقدیر از حضور قرآنیان در مدهامتان به تفسیری از آیات ۲۱ تا ۲۶ سوره مبارکه مائده پرداخت و اظهار کرد: این آیات به قوم بنی اسرائیل پرداخته است که مردم در نهایت ظلم و ستم فرعونی به سر می‌بردند و در نهایت سختی و مشقت بودند ولی به برکت نبوت حضرت موسی (ع) و زحمات ایشان این سرزمین از زیر یوغ ستم نجات یافت و به عزت رسید.

وی اعلام کرد: قوم بنی اسرائیل از شدت ظلم بجایی رسید که خداوند نعمت‌هایی به آنها عطا کرد که در اوج قدرت قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم دنبال گسترش آرامش باشیم باید تلاش کنیم و مجاهدانه دنبال عدالت بگردیم، افزود: وقتی بنی اسرائیل به چنین جایگاهی رسید حضرت موسی این قوم را به بیت المقدس هدایت کرد اما قوم بنی اسرائیل به وعده پیامبر و پروردگارشان عمل نکردند و آزادی بیت المقدس از دوران موسی تا به امروز آرزوی بشر و تکلیف خداوند بر بشر برای رهایی قدس بوده است.

مشاور ارشد و دستیار ویژه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور یادآور شد: آنچه که امروز در دنیا گرفتار آن هستیم و همان موقع هم بشر به آن مبتلا بود این است که قرآن از ۱۴۰۰ سال پیش تاکنون در مهجوریت بوده است چرا که مسلمانان با این جمعیت، قدرت و ثروت در این دنیا به قرآن عمل نمی‌کنند و یک جمعیت حداقلی صهیونیسم در دنیا توانسته مسلمانان را تحت الشعاع قرار داده و ظلم و ستمگری خود را به مسلمانان در دنیا ادامه داده است.

حجت‌الاسلام رهبری اذعان کرد: اسم، زینت، تلاوت و تفسیر قرآن وجود دارد اما متأسفانه ما شاهد مهجوریت قرآنی در کشورهای اسلامی هستیم در حالی که اگر به قرآن عمل می‌شد هیچ مسلمانی مورد ظلم قرار نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه عمل نکردن قوم بنی اسرائیل به وعده پیامبر و پروردگار موجب شکایت موسی از قوم بنی اسرائیل به خدا و در نهایت غضب الهی به این قوم شد، گفت: این غضب الهی قوم بنی اسرائیل را چهل سال دچار گمراهی و قطعی کرد بطوریکه راه خانه خود را نیافتند چون اعتماد به رأی الهی نکردند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که به برکت قرآن، نظام اسلامی و خون شهدا، خداوند آه مظلومین فلسطین را به دستان ما و در دوران ما بستاند و منجی عالم بشریت را به بشر برگرداند.

قرآن برای مؤمنین شفا و برای ظالمان خسارت است

مهدی رمضانی معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری کردستان نیز در این مراسم از حضور ارزشمند فعالان قرآنی به سنندج، سرزمین غیور مردان و شیرزنان تقدیر و اظهار کرد: قرآن کتاب حکمت، تمام عیار و همه جانبه‌نگری برای همه مسلمانان است که برای مؤمنین شفا و برای ظالمان خسارت است.

وی بیان کرد: امروز همه اجتماع مؤمنین و مستضعفان دست به دست هم دادند که مستکبرین عالم را به خاک سیاه بنشانند و این واقعه مبارک و این رویداد بزودی محقق می‌شود و شاهد نابودی و اضمحلال شیطان خواهیم بود و قطعاً به برکت تدارک چنین مجالسی این امر محقق می‌شود.

رمضانی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم‌تر است که به امر ولی گوش دهیم و این حدیث را که فرمود عترت و قرآن از هم جدا نمی‌شوند بدین معنی بگیریم که در کنار تمسک به قرآن، فتح و پیروزی نصیب اسلام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که براساس کلام مقام معظم رهبری مبنی بر نزدیکی مسلمانان به قله‌ها؛ ان‌شالله فتح این قله شکست رژیم اسرائیل خواهد بود.

رونمایی از یادبود ۳۰ هزارمین کرسی تلاوت قرآن کریم از برنامه‌های این آئین معنوی بود.

این مراسم معنوی که با تلاوت قاریان حاضر در مراسم و جمع‌خوانی قرآنیان همراه بود، به صورت زنده از شبکه استان کردستان پخش شد.