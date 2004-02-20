به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، احمد چلبي در اظهاراتي كه در نشريه ديلي تلگراف انگليس به چاپ رسيد، گفت: چيزهايي كه مي گويند برايم اهميتي ندارد، آنچه برايم مهم است، اين است كه حكومت ديكتاتوري صدام ساقط شده و آمريكايي ها وارد بغداد شدند و ما ماموريت خود را انجام داديم.
چلبي افزود: به نظر مي رسد جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به دنبال يافتن سپربلا و قرباني براي خود مي گردد، به او اعلام مي كنم كه من آماده اين كار هستم اگر رئيس جمهور آمريكا بخواهد و براي اينكه ماموريت ما به اتمام برسد، همه اظهارنظرها هم برايم بي اهميت است.
روزنامه انگليسي نوشت: كنگره ملي عراق با دادن اطلاعاتي به آمريكايي ها در مورد برنامه رژيم صدام براي دستيابي به سلاح كشتار جمعي، در سرنگوني صدام نقشي ايفا كرد و آمريكايي با دستاويز قراردادن همين اطلاعات غلط به عراق حمله كردند.
اخيرا مسوولان بلندپايه آمريكايي ترديد خود را در مورد صحت اطلاعات داده شده از سوي چلبي آغاز كرده و تاكيد كردند كه اطلاعات چلبي دروغ بوده يا در مورد آن اغراق صورت گرفته شده بود.
چلبي به روزنامه انگليسي گفت: ما از طريق تلاش در پشت صحنه هاي آمريكا دستاورد بزرگي را محقق كرديم حتي اگر بگويند كه اطلاعات داده شده كذب و دروغ بوده باز هم ما با اين اشتباه اقدامي شجاعانه انجام داده ايم .
در پي متهم شدن به دادن اطلاعات نادرست به آمريكا پيش از جنگ بر ضد عراق:
احمد چلبي: اگر بوش بخواهد، سپربلايش مي شوم
چلبي عضو شوراي حكومت انتقالي و رئيس كنگره ملي عراق از خود در مقابل اتهامات برخي منابع آمريكايي به وي در مورد دادن اطلاعات نادرست به آمريكا پيش از جنگ بر ضد رژيم صدام، دفاع كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، احمد چلبي در اظهاراتي كه در نشريه ديلي تلگراف انگليس به چاپ رسيد، گفت: چيزهايي كه مي گويند برايم اهميتي ندارد، آنچه برايم مهم است، اين است كه حكومت ديكتاتوري صدام ساقط شده و آمريكايي ها وارد بغداد شدند و ما ماموريت خود را انجام داديم.
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