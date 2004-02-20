احمد چلبي: اگر بوش بخواهد، سپربلايش مي شوم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، احمد چلبي در اظهاراتي كه در نشريه ديلي تلگراف انگليس به چاپ رسيد، گفت: چيزهايي كه مي گويند برايم اهميتي ندارد، آنچه برايم مهم است، اين است كه حكومت ديكتاتوري صدام ساقط شده و آمريكايي ها وارد بغداد شدند و ما ماموريت خود را انجام داديم.

چلبي افزود: به نظر مي رسد جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به دنبال يافتن سپربلا و قرباني براي خود مي گردد، به او اعلام مي كنم كه من آماده اين كار هستم اگر رئيس جمهور آمريكا بخواهد و براي اينكه ماموريت ما به اتمام برسد، همه اظهارنظرها هم برايم بي اهميت است.

روزنامه انگليسي نوشت: كنگره ملي عراق با دادن اطلاعاتي به آمريكايي ها در مورد برنامه رژيم صدام براي دستيابي به سلاح كشتار جمعي، در سرنگوني صدام نقشي ايفا كرد و آمريكايي با دستاويز قراردادن همين اطلاعات غلط به عراق حمله كردند.

اخيرا مسوولان بلندپايه آمريكايي ترديد خود را در مورد صحت اطلاعات داده شده از سوي چلبي آغاز كرده و تاكيد كردند كه اطلاعات چلبي دروغ بوده يا در مورد آن اغراق صورت گرفته شده بود.

چلبي به روزنامه انگليسي گفت: ما از طريق تلاش در پشت صحنه هاي آمريكا دستاورد بزرگي را محقق كرديم حتي اگر بگويند كه اطلاعات داده شده كذب و دروغ بوده باز هم ما با اين اشتباه اقدامي شجاعانه انجام داده ايم .