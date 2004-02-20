تخلف در اجراي انتخابات و برخورد سرد مسوولان اجرايي

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه ادعاشده است كه در صندوقهاي شماره 488 ، 2119، 2780،1320،475،2801، 2222، 2836،2801 تهران تخلفات انتخاباتي صورت گرفته است.

عدم استقرار صندوق 2119 در محل تعيين شده و ابطال آن ( مدرسه شهيد كلاهدوز) درتهران ، چندين مورد خارج كردن تعرفه هاي اخذ راي از محل شعبه 2780 جلوگيري از ورود نماينده يك ائتلاف شركت كننده در انتخابات به داخل حوزه انتخابيه 2222 و صندوق شماره هاي 1320 و 488 و حبس يكي از آنها در يك اتاق از جمله اين تخلفات گزارش شده در صندوقهاي ذكر شده مي باشد.

اين گروه فعال سياسي همچنين در اطلاعيه خود آورده است : اخبار دريافتي حكايت از حضور پرشور مردم در انتخابات را دارد اما برخي از گزارشها حاكي است كه برخورد برخي از مسئولان اجرايي با انتخابات سرد مي باشد.