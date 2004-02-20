به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه ادعاشده است كه در صندوقهاي شماره 488 ، 2119، 2780،1320،475،2801، 2222، 2836،2801 تهران تخلفات انتخاباتي صورت گرفته است.
عدم استقرار صندوق 2119 در محل تعيين شده و ابطال آن ( مدرسه شهيد كلاهدوز) درتهران ، چندين مورد خارج كردن تعرفه هاي اخذ راي از محل شعبه 2780 جلوگيري از ورود نماينده يك ائتلاف شركت كننده در انتخابات به داخل حوزه انتخابيه 2222 و صندوق شماره هاي 1320 و 488 و حبس يكي از آنها در يك اتاق از جمله اين تخلفات گزارش شده در صندوقهاي ذكر شده مي باشد.
اين گروه فعال سياسي همچنين در اطلاعيه خود آورده است : اخبار دريافتي حكايت از حضور پرشور مردم در انتخابات را دارد اما برخي از گزارشها حاكي است كه برخورد برخي از مسئولان اجرايي با انتخابات سرد مي باشد.
يكي از گروههاي سياسي حاضر در رقابت با پرشور خواندن حضور مردم انتقاد كرد:
تخلف در اجراي انتخابات و برخورد سرد مسوولان اجرايي
يكي از گروههاي سياسي در اطلاعيه اي آورده است : تخلفات انتخاباتي همچنان در برخي از حوزه هاي انتخابيه و صندوق هاي راي گيري وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه ادعاشده است كه در صندوقهاي شماره 488 ، 2119، 2780،1320،475،2801، 2222، 2836،2801 تهران تخلفات انتخاباتي صورت گرفته است.
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