8 هزار بانوی ورزشکار در ایلام فعالیت می کنند

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد از بانوان به صورت سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی در تمام استان فعال هستند.

وی افزود: در شهرستانهای این استان نیز، بانوان زیادی در عرصه ورزش در حال فعالیت هستند که بخشی از این ورزشکاران را تشکیل می دهند که از شوق و علاقه بانوان تمام نقاط این استان به ورزش حکم می کند.

صفری خاطر نشان کرد: مهمترین رشته ای که بانوان این استان در آن بسیار فعال هستند و در سطح کشور شناخته شده اند، ورزش کوهنوردی است که هر هفته شاهد صعودهایی از بانوان این استان به قلل مختلف هستیم.

وی یادآور شد: تنها مشکل این استان در بخش ورزشی، کمبود فضاهای ورزشی به خصوص برای بانوان است که امیدواریم با طرح های مختلفی که در سطح این استان در حال اجراست این کمبود نیز برطرف شود.

صفری از دیگر رشته های مهم ورزشی که بانوان این استان در آن فعال هستند به شطرنج، تکواندو، والیبال، فوتسال اشاره کرد و گفت: بانوان این استان در چند سال اخیر در مسابقات مختلف کشوری رشد قابل ملاحظه ای داشته اند و روزبه روز در حال پیشرفت هستند.

وی عنوان کرد: 52 طرح مختلف ورزشی در این استان در حال اجراست که امیدواریم با بهره برداری از این طرح ها، سرانه فضای ورزشی این استان از 22 سانتیمتربه 44 سانتیمتر برسد.

حدود 28 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعال هستند.