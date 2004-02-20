خبرنگار سياسي "مهر" امروز به ميان مردمي كه يك دل و يك صدا براي تعيين سرنوشتشان به پاي صندوق هاي راي رفتند به گفتگو نشست.

" زهرا استاد " كه براي شركت رر انتخابات به صندوق اخذ راي مستقر در مسجد امام حسين (ع) تهران مراجعه كرده بود علت حضور خود در انتخابات را يك وظيفه ملي بيان كرد وافزود: بعنوان يك زن خانه دار ازامور سياسي اطلاعات زيادي ندارم اما با توجه به تبليغات منفي رسانه هاي غربي وتنش هاي سياسي قبل ازانتخابات حضور در اين دوره از انتخابات را برخود واجب دانستم . وي گفت : "مردم اين دوره هم وظيفه خود را انجام دادند و ديگر اين گوي واين ميدان بايد ديد كه نمايندگان چقدر مرد عمل هستند."



" سعيده سادات " ديگر شهروند تهراني علت حضور خود درانتخابات دوره هفتم را فرمانبري ازامر مقام معظم رهبري ذكركرد وافزود: حضور مردم دراين انتخابات مشت محكمي بردهان بيگانگان خصوصا آمريكا و به صلاح مملكت وملت است.

"هادي باغباني" دانشجو نيز ضمن اشاره به اولين انتخابات و شركت 98 درصدي مردم درآن معتقد است اگر چه مردم درطول اين 25 سال از برخي عملكردها گله دارند اما وظيفه خود را بدون توجه به تبليغات بيگانه انجام دادند واميدوارند كه مجلس بدست مرداني كارآمد سپرده شود تا مشكلاتشان رفع گردد.



" علي خيرآبادي " افسر نيروي هوايي نيز كه درانتخابات دوره هفتم مجلس شركت كرده است اعتقاد دارد : حضور مردم دراين انتخابات تمام رشته هاي آمريكا را پنبه كرد. وي افزود : مردم همه آگاهانه تردرانتخابات دوره هفتم حضور يافتند تاآينده كشوررا بهتر رقم بزنند .

"الهه پارسا" نيز گفت: اگرچه پيش بيني مي شد كه حضور مردم درانتخابات كم رنگ باشد اما مردم بدون توجه به تبليغات بيگانه وزد وخوردهاي سياسي جناحها درانتخابات شركت كردند.



" اميد قلي زاده" كارمند نيز كه درانتخابات دوره هفتم مجلس شركت كرده است وگفت: " امروز علاوه برجوانان افراد كهنسال نيز درانتخابات شركت كردند تا سرنوشت وفرداي كشور به دست خودمان رقم بخورد. وي افزود : فرداي اين مملكت دردست نمايندگان است وآنها بايد مردم را مانند اعضاء خانواده خود بدانند وبه درد آنها برسند. وي گفت : پيش بيني مي شود كه دوره هفتم نسبت به دوره قبل كارآمدتر باشد چرا كه مردم آگاهانه تر به صحنه آمده اند."



اكنون كه مردم ايران ازهرقشري بي ريا وصادقانه به ميدان آمده اند تا سرنوشت اين كشوربدون هيچ دخالتي ازسوي غرب وشرق رقم بخورد ازنمايندگان خود توقع دارند كه صادق باشند وكارآمد وامروز حضور صادقانه ومخلصانه مردم وظيفه دولتمردان را سنگين تر مي كند وآنها بايد دريابند امور مردمي را دردست مي گيرند كه فهيم نجيب وايثارگرند.