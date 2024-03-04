چهار اصل و راهبرد انتخابات در استان همدان تحقق یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در دیدار با آیت‌الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی، گفت: با هماهنگی، انسجام و برنامه‌ریزی که از ابتدای سال انجام شده بود، چهار اصل و راهبرد اعلامی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برای برگزاری انتخابات، در استان همدان محقق شد.

وی افزود: باید به مردم بصیر ایران اسلامی تبریک گفت که با صلابت، استقامت و پایبندی به احکام قرآن و اسلام عزیز پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و یأس را بر دشمنان مستولی کردند.

استاندار همدان با بیان اینکه نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری از اولیاءالله هستند، افزود: ستاد انتخابات کشور با راهبری دکتر وحیدی وزیر محترم کشور به خوبی مدیریت شد و در تمام مدت رأی‌گیری جویای روند برگزاری انتخابات در استان‌ها بودند.