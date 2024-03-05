به گزارش خبرگزاری مهر، نیره ذکی‌پور، درباره نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر فرآورده‌های گوشت ی مانند سوسیس و کالباس، اظهار داشت: با توجه به نظارت‌های مستمر سازمان و استفاده از مواد اولیه ایمن و باکیفیت، سوسیس و کالباس و سایر فراورده‌های گوشتی مناسب و باکیفیت خوب در کشور تولید می‌شود و از آن‌جایی که تنوع و کیفیت فراورده‌های گوشتی تولیدی در داخل کشور بالا است، نیاز به واردات نداریم.

وی درباره حساسیت‌های نظارتی سازمان غذا و دارو در حوزه محصولات و فراورده‌های گوشتی، افزود: اصولاً نظارتی که این سازمان اعمال می‌کند روی همه فراورده‌های غذایی از جمله سوسیس و کالباس بر اساس ضوابط و مقررات بهداشتی جاری است و توسط معاونت‌های غذا و دارو صورت می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با مقررات، با متخلف برخورد می‌کنیم و اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.

کارشناس نظارت بر فرآورده‌های گوشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: اصولاً هر فرآورده‌ای می‌بایست تحت نظارت بهداشتی دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تولید شود ولی محصولاتی که به‌طور غیرقانونی و خارج از نظارت مذکور، تولید و عرضه می‌شوند تهدید کننده سلامت مردم خواهد بود و از نظر این سازمان غیرمجاز شناخته می‌شود.

ذکی‌پور توصیه کرد: مصرف کنندگان در زمان انتخاب فرآورده‌های مذکور، به پروانه ساخت معتبر سازمان غذا و دارو توجه کنند.