طرح ملی «مسطورا» از ماه رمضان در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد طارمی، گفتمان‌سازی و رواج مفاهیم قرآنی در زندگی آحاد مرد را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: طرح ملی مسطور یعنی سطر به سطر زندگی با آیه‌های قرآنی، به گونه‌ای که آیه‌های قرآن به گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی افزود: با اجرای این طرح سه ساله، نقش و اثرات قرآن در زندگی به عینه ساری و جاری شده و آن‌گونه که توقع داریم، رفتار مطابق با دستورات قرآن نهادینه می‌شود.

طارمی با اشاره به اینکه این طرح از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد، بیان کرد: برای اجرای این طرح در کنار جریان‌های مردمی، از ظرفیت همه دستگاه‌های فرهنگی و حاکمیتی نیز استفاده می‌شود.

این مسوول با اشاره به اجرای طرح ویژه فرهنگی عملیات ماه رمضان با عنوان زندگی با آیه‌ها، اضافه کرد: برای این طرح تبلیغات محیطی و استفاده از بستر فضای مجازی در دستور کار بوده و شرایط آموزش و حفظ برای گروه‌های مختلف مردم اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، خاطرنشان کرد: محور این طرح آیاتی است که روی مسائل اعتقادی مردم تاکید داشته و در زندگی انسان دخیل است و با طرح کلی اندیشه‌های اسلامی مطابقت دارد.

وی با بیان اینکه طرح مسطورا به ما یاد می‌دهد که چگونه با آیات زندگی کنیم، از طراحی چهار گام برای اجرای عملیات ماه رمضان خبر داد و گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا طرح مسطورا یا زندگی با آیه‌های قرآن را اطلاع‌رسانی کرده و به گوش همگان برسانیم.

طارمی یادآور شد: در قالب طرح مسطورا ۱۵۰ آیه از کلام‌الله مجید در مدت سه سال در جامعه گفتمان‌سازی شده و هر سال ۵۰ فراز از آیات قرآن در قالب ۳۰ فراز محوری و ۲۰ فراز حول آن انتخاب شده است.

وی تاکید کرد: تولید کلیپ‌هایی در زمینه آموزش، حفظ مفاهیم، تدبر در آیات، تهیه کاربرگ‌های آموزشی برای کودکان و ویژه برنامه‌های فرهنگی توسط گروه‌های رسانه‌ای در محور این فرازها انجام می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: برای ثبت‌نام در این طرح، پایگاه اطلاع‌رسانی طراحی شده که همه تولیدات تبیینی پیرامون طرح در آن بارگذاری شده است.

این مسوول، اهدای جوایز کشوری و استانی برای شرکت‌کنندگان در این طرح را یادآور شد و خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در این پایگاه اینترنتی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان شروع می‌شود.