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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

اختلافات شخصی باعث قتل خانم دشتستانی شد

اختلافات شخصی باعث قتل خانم دشتستانی شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی، پرده از راز قتل خانمی جوان برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان بیان داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره خودکشی دریکی از شهرهای شهرستان دشتستان بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از ارجاع پرونده به پلیس آگاهی و حضور کارشناسان در صحنه، و مردود دانستن فرضیه خودکشی، تحقیقات گسترده ای پیرامون موضوع آغاز، با اقدامات گسترده اطلاعاتی، یک نفر متهم در این خصوص شناسایی که با هماهنگی قضائی در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت داده شد.

سرهنگ محمودیان بیان داشت: در تحقیقات و بازجویی‌های صورت گرفته متهم ابتدا منکر بزه انتسابی بوده لیکن در مواجهه با مستندات مستدل و غیرقابل انکار به قتل این خانم اعتراف که پس از بازآفرینی صحنه جنایت، متهم با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: قاتل در تحقیقات انجام شده و اعترافات فردی انگیزه خود از این جنایت را اختلافات شخصی و خانوادگی عنوان کرد.

کد مطلب 6046996

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