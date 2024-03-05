سارق ۹ مغازه در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ حسین تُرکیان درگفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه با شیوه و شگرد مشابه در شهر اصفهان و شکایت مال باختگان به پلیس، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه یک سارق در ارتباط با این سرقت‌ها توسط کارآگاهان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از انتقال به پلیس آگاهی و در تحقیقات انجام شده به ۹ فقره سرقت مغازه در شهر اصفهان اعتراف کرد.

وی به شهروندان توصیه کرد: هنگام ساخت و ساز، خرید و یا اجاره محل کسب به استحکام و ایمنی ساختمان اهمیت داده و با استفاده از تجهیزاتی مانند دوربین مدار بسته، دزدگیر، قفل‌های دارای ضریب ایمنی بالا، دربهای ضد سرقت، تعبیه ویترین‌های کشویی ضریب ایمنی محل کسب خود را بالا ببرند و همچنین مطمئن شوند که کلید مغازه در اختیار افراد ناشناس یا نا مطمئن قرار ندارد.