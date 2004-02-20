به گزارش خبرنگار "مهر" درادامه رقابتهاي جام حذفي باشگاههاي كشورعصرروز پنجشنبه دو تيم سپاهان اصفهان و شهرداري مشهد در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند كه طي آن تيم سپاهان موفق شد با دوگل حريف مشهدي خود را شكست دهد.

درحالي كه سپاهان اصفهان با تركيب اصلي خود گام درميدان نهاده بود اما بازي خوب و قابل قبول شاگردان علي سيف به آنها اجازه نداد تا دقيقه 70 به گل برسند. بالاخره در دقيقه 71 لئون استپانيان بهترين بازيكن اين ديداربا پاسي عالي محمود كريمي را در موقعيت گل قرار داد تا اين بازيكن براي بار اول دروازه ميهمان مشهدي را باز كند. هشت دقيقه بعد هاشم زاده دومين گل سپاهان را وارد دروازه شهرداري كرد. در دقايق پاياني اين ديدار تيم شهرداري مشهد توسط مهرداد ميربه يك گل دست پيدا كرد كه برخلاف نظرمسئولان و بازيكنان تيم شهرداري ، محمود رفيعي داوراين بازي اعتقادي به گل نداشت. همچنين درابتداي نيمه دوم اين ديدار لئون استپانيان يك ضربه پنالتي را به هدرداد.

فرهاد كاظمي سرمربي سپاهان درپايان اين ديدار با حضور در رختكن تيم شهرداري مشهد از بازي خوب اين تيم تقديركرد وگفت: ما درحال آماده سازي تيم خود براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا هستيم واين ديداريك بازي تداركاتي مناسب براي سپاهان بود.

علي سيف سرمربي تيم شهرداري مشهد نيز درمورد اين بازي اظهارداشت : دريافت دو گل از قهرمان ليگ برتربراي تيمي مثل شهرداري مشهد يك فاكتورمثبت محسوب مي شود و نشان ازخوب بودن بازي بازيكنان ما دارد. اميدواريم كه بتوانيم در ديداربرگشت اين شكست راجبران كنيم.

اين بازي درحضورحدود 200 تماشاگر درورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد كه درطول بازي اين تماشاگران شعارهايي را عليه رئيس فدراسيون فوتبال و برخي داوران سر دادند.