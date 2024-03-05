ثبت بارندگی در ۴۱ نقطه خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص مجموع بارش ۲۴ ساعته ایستگاه‌های باران سنجی در استان خوزستان بیان کرد: میزان بارش باران در منطقه دره بوری شهرستان لالی و قلعه خواجه شهرستان اندیکا ۲۸ میلیمتر ثبت شده است.

وی افزود: سردشت دزفول ۲۴ میلیمتر، لیوس ۲۳ میلیمتر، بخش سوسن ایذه ۲۱ میلیمتر، سد شهید عباسپور ۱۹.۵ میلیمتر، پل تنگ، سردشت زیدون و شهیون دزفول ۱۹ میلیمتر، قلعه زراس ۱۸ میلیمتر، بخش تشان رامهرمز ۱۶.۵ میلیمتر، مال آقا ۱۵ میلیمتر، بیدروبه ۱۲ میلیمتر، ابوالفارس ۹.۵ میلیمتر، ماهور برنجی ۹.۵ میلیمتر، دزفول و قلعه لور ۹ میلیمتر، و امامزاده عبدالله و هفت شهیدان هفت میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان‌، میزان بارش باران در صیدون و کلپیر را ۶۰۵ میلیمتر اعلام کرد و ادامه داد: در باغملک، رغیوه و سراک ۶ میلیمتر، سرخه (فتح المبین)، سی میلی و گرگری علیا پنج میلیمتر، پیازکار چهار میلیمتر گزارش شده است.

وی اظهار کرد: میزان بارش باران در گبیر ۲، ۳ میلیمتر، قلعه تل ۲.۵ میلیمتر، آبگنجی، جایزان، درونک زیدون، سلطان آباد، گلگیر و هفتگل ۲ میلیمتر، غیزانیه ۱.۵ میلیمتر و در چارات، رامشیر، علمدار و میداود سفلی نیز یک میلیمتر ثبت شده است.