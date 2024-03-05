  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۹

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

ثبت بارندگی در ۴۱ نقطه خوزستان

ثبت بارندگی در ۴۱ نقطه خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از ثبت بارش باران در ۴۱ نقطه مختلف در استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص مجموع بارش ۲۴ ساعته ایستگاه‌های باران سنجی در استان خوزستان بیان کرد: میزان بارش باران در منطقه دره بوری شهرستان لالی و قلعه خواجه شهرستان اندیکا ۲۸ میلیمتر ثبت شده است.

وی افزود: سردشت دزفول ۲۴ میلیمتر، لیوس ۲۳ میلیمتر، بخش سوسن ایذه ۲۱ میلیمتر، سد شهید عباسپور ۱۹.۵ میلیمتر، پل تنگ، سردشت زیدون و شهیون دزفول ۱۹ میلیمتر، قلعه زراس ۱۸ میلیمتر، بخش تشان رامهرمز ۱۶.۵ میلیمتر، مال آقا ۱۵ میلیمتر، بیدروبه ۱۲ میلیمتر، ابوالفارس ۹.۵ میلیمتر، ماهور برنجی ۹.۵ میلیمتر، دزفول و قلعه لور ۹ میلیمتر، و امامزاده عبدالله و هفت شهیدان هفت میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان‌، میزان بارش باران در صیدون و کلپیر را ۶۰۵ میلیمتر اعلام کرد و ادامه داد: در باغملک، رغیوه و سراک ۶ میلیمتر، سرخه (فتح المبین)، سی میلی و گرگری علیا پنج میلیمتر، پیازکار چهار میلیمتر گزارش شده است.

وی اظهار کرد: میزان بارش باران در گبیر ۲، ۳ میلیمتر، قلعه تل ۲.۵ میلیمتر، آبگنجی، جایزان، درونک زیدون، سلطان آباد، گلگیر و هفتگل ۲ میلیمتر، غیزانیه ۱.۵ میلیمتر و در چارات، رامشیر، علمدار و میداود سفلی نیز یک میلیمتر ثبت شده است.

کد مطلب 6047138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها