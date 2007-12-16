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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۹

برداشت سالانه دو میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: سالانه دو میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی استان همدان برداشت می‌شود.

محمودرضا عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی، یکپارچه نشدن اراضی، مناسب نبودن الگوی کشت و استفاده نکردن از روش‌های آبیاری مدرن در سطح گسترده، عامل افت آب‌های زیرزمینی استان همدان است.

عراقی با بیان اینکه مصرف فعلی استان همدان از آب‌های زیرزمینی بیش از میزان ذخیره موجود است، اظهار داشت: حفظ تعادل بین میزان مصرف و ذخیره موجود، تضمین کننده ذخایر استراتژیکی آب‌های زیرزمینی منطقه خواهد بود.

وی راندمان آبیاری در استان همدان با استفاده از آب‌های زیرزمینی را 54 درصد ذکر کرد و یادآور شد: در سال جاری 350 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به شرکت آب منطقه‌ای همدان اختصاص یافت که این اعتبار صرف احداث و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا می‌شود.

کد مطلب 604722

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