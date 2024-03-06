سجاد مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص ارزیابی خود از آخرین وضعیت دوومیدانی ایران برای حضور در بازیهای المپیک پاریس اظهار داشت: در حال حاضر تنها فرزانه فصیحی است که موفق شده از طریق رنکینگ مجوز حضور در بازیهای المپیک را به دست بیاورد. درست است که انتظار از این رشته بالاست چون همواره و در ادوار گذشته این بازیها تعداد سهمیههای ما بیشتر بوده اما جای نگرانی نیست چون هنوز فرصت برای کسب سهمیه وجود دارد و در مادههای پرتابی ما قطعا صاحب سهمیه خواهیم شد. دوومیدانی ایران در مقایسه با گذشته افت داشته و این قابل چشم پوشی نیست ولی دلیل این افت را باید در مدیریت سابق فدراسیون جست و جو کرد.
رسیدن به مدال المپیک نیازمند ورزشکار نابغه است
مربی دوی استقامتی ایران در پاسخ به اینکه چرا بعد از مدال احسان حدادی دیگر دوومیدانی ایران در المپیک صاحب مدال نشد، گفت: وقتی برنامهریزی نباشد شرایط هم همین خواهد بود. مدال گرفتن در المپیک نیاز به یکسری شرایط دارد، ابتدا باید برنامه ریزی مناسب باشد آنهم نه برای یک نفر بلکه برای تعدادی از ملی پوشان، باید ورزشکار مورد حمایت قرار بگیرد و روی او سرمایه گذاری شود، در کنار این دو مورد داشتن استعداد و یا نابغه بودن خود ورزشکار هم بیتاثیر نیست که خوشبختانه دوومیدانی ایران در این زمینه استعدادهای خوبی دارد.
دارنده مدال بازیهای آسیایی گوانگ ژو در واکنش به اینکه آیا فرزانه فصیحی را میتوان نابغه در نظر گرفت و به کسب مدال او در المپیک امیدوار بود؟ گفت: او پکیج کامل یک ورزشکار حرفهای را دارد هم با اخلاق است و هم با استعداد، اما قطعا باید برای او برنامه ریزی مناسبی انجام شود و امکانات خوبی در اختیار داشته باشد تا بتواند روزی در المپیک روی سکو بایستد.
فصیحی چیزی را از دست نداد
مرادی در پایان در مورد حواشی اخیر فدراسیون دوومیدانی و عدم اعزام فصیحی به مسابقات قهرمانی جهانی داخل سالن عنوان کرد: شرایط تحریمها همه چیز را برای ایران سخت کرده است و دیگر کمتر کسی است که از این ماجرا و شرایط گرفتن ویزا بی اطلاع باشد. از طرفی فصیحی هم ورزشکاری نیست که با از دست دادن یک مسابقه بخواهد از نظر روحی و یا آمادگی جسمانی افت کند هر چند که همه از این اتفاق ناراحت هستیم.
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