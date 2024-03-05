کلاهبردار حرفه ای در دام پلیس همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: با مراجعه حضوری خانمی جوان به کلانتری ۱۲ مدرس و شکایت از فردی غیر بومی که با اغفال وی به قصد ازدواج و سرقت ۳۳۰ گرم طلا شده بود، مراتب دستگیری این فرد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه تنها راه ارتباطی مالباخته با سارق تنها یک شماره همراه بود که پس از سرقت طلاجات گوشی تلفن همراه خود را خاموش کرده بود، مأموران کلانتری ۱۲ مدرس و با کمک و راهنمایی‌های مالباخته و ایجاد قرار صوری در فضای مجازی موفق به دستگیری وی شدند که با استعلام از سامانه مشخص شد سارق دارای سوابق متعدد کلاهبرداری و تحت تعقیب دستگاه قضائی چند استان دیگر نیز می‌باشد که پس از عودت اموال سرقتی به مالباخته با حکم صادره از مرجع قضائی روانه زندان شد.

سرهنگ نجفی صالح گفت: یکی از شگردهای این فرد در سرقت، نو سازی و تبدیل طلاهای مدل قدیمی به جدید بود که لازم است همشهریان عزیز با مد نظر قرار دادن این موارد و عدم اعتماد به افرادی که فاقد مجوزهای لازم و همچنین عدم نبود مکان مشخص کاری این افراد، از این قبیل سرقت و کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنند.