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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

۱ فوتی در برخورد سواری با کامیون در محورهای سرپل‌ذهاب

۱ فوتی در برخورد سواری با کامیون در محورهای سرپل‌ذهاب

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از برجای ماندن ۱ فوتی در برخورد سواری پژو ۴۰۵با کامیون در محور سرپل‌ذهاب به قلعه شاهینی خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۱۰ سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ در محور سرپل‌ذهاب به قلعه شاهین پادگان ابوذر یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با کامیون برخورد و باهم تصادف کردند.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر شهرستان سرپل‌ذهاب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این حادثه ۱ نفر مصدوم و یک فوتی داشت که پس حضور امدادگران اقدامات اولیه برای رهاسازی انجام گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام عملیات رهاسازی، فرد مصدوم جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس و متوفی تحویل عوامل قضائی حاضر در صحنه حادثه داده شد.

کد مطلب 6047394

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