محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۱۰ سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ در محور سرپل‌ذهاب به قلعه شاهین پادگان ابوذر یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با کامیون برخورد و باهم تصادف کردند.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر شهرستان سرپل‌ذهاب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این حادثه ۱ نفر مصدوم و یک فوتی داشت که پس حضور امدادگران اقدامات اولیه برای رهاسازی انجام گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام عملیات رهاسازی، فرد مصدوم جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس و متوفی تحویل عوامل قضائی حاضر در صحنه حادثه داده شد.