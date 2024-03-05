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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

کاهش نسبی دمای روزانه/سامانه بارشی ضعیفی به کرمانشاه وارد می‌شود

کاهش نسبی دمای روزانه/سامانه بارشی ضعیفی به کرمانشاه وارد می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش نسبی دمای روزانه تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: چهارشنبه و پنجشنبه سامانه بارشی ضعیفی به کرمانشاه وارد می‌شود.

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی در خاتمه فعالیت‌های موج ناپایدار، طی ساعاتی از امروز شاهد بارش‌های موقت و پراکنده‌ای، به ویژه در نیمه شمالی و نواحی شرقی استان کرمانشاه بودیم.

وی افزود: با خروج کامل این موج، از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت فردا (چهارشنبه) پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، در روزهای پنجشنبه و جمعه، مجدداً شرایط برای بارش‌هایی (غالباً پراکنده) همراه با وزش باد و احتمالاً رعدوبرق در سطح استان فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: موج ناپایدار دیگری، از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده، جو منطقه را تحت تأثیر گرفته، ضمن کاهش نسبی دمای روزانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد.

به گفته زورآوند تا روز جمعه، متوسط دمای هوا در غالب نقاط، به آرامی افزایش می‌یابد.

کد مطلب 6047404

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