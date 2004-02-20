رئيس سازمان تبليغات اسلامي راي خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر سيد مهدي خاموشي به همراه خانواده خويش و به منظور ريختن اسامي منتخبين خود در مجلس هفتم شوراي اسلامي در محل خبرگزاري "مهر" حاضر شد و راي خود را در شعبه سيار اخذ راي مستقر در اين خبرگزاري ريخت.





























