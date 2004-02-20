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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۸:۳۴

با حضور در شعبه سيار اخذ راي مستقر در خبرگزاري "مهر":

رئيس سازمان تبليغات اسلامي راي خود را به صندوق انداخت

رئيس سازمان تبليغات اسلامي راي خود را به صندوق انداخت

رئيس سازمان تبليغات اسلامي ساعتي پيش با حضور در خبرگزاري "مهر"، راي خود را در صندوق سيار شماره 664 واقع در اين خبرگزاري انداخت .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر سيد مهدي خاموشي به همراه خانواده خويش و به منظور ريختن اسامي منتخبين خود در مجلس هفتم شوراي اسلامي در محل خبرگزاري "مهر" حاضر شد و راي خود را در شعبه سيار اخذ راي مستقر در اين خبرگزاري ريخت.














کد مطلب 60475

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