رتبه چهارم کرمان در بهبودفضای کسب وکار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار، درششمین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمان افزود: افراد شاغل در حوزه کشاورزی استان کرمان سه برابر متوسط کشوری هستند و به همین علت در فصل پاییز شاهد افزایش آمار بیکاران نسبت به سایر فصل‌ها هستیم.

فداکار، با اشاره به تحقق ۱۱۳ درصدی اشتغال کرمان افزود: برخی دستگاه‌ها با وجود اشتغالزایی، آن را در سامانه رصد ثبت نکردند، لذا تا پایان سال حتماً میزان اشتغال ثبت شود، در غیر این صورت به ظرفیت‌های استان کرمان ضربه می‌زند درحالی که به این تعهدات عمل شده است.

استاندارکرمان افزود: هزار نفر اشتغال توسط شرکت گهر زمین در بردسیر ایجاد شده و معدن درآلو ۵۰۰ تا ۶۰۰ اشتغال ایجاد کرده اما ثبت نشده است و این آمار باید به میزان اشتغال استان وارد شود.

فداکار، با بیان اینکه استان کرمان جایگاه چهارم کشوری را برای نخستین بار در بهبود فضای کسب و کار کسب کرد افزود: رتبه چهارم امنیت سرمایه‌گذاری توسط استان کرمان محصول تلاش جمعی بوده و مربوط به یک دستگاه و یا یک فرد نیست، لذا دستگاه‌های مختلف در این بخش پای کار بودند.

استاندار کرمان اضافه کرد: در این خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران زمینه افزایش رتبه فضای کسب و کار را در استان کرمان محقق کرده، ضمن آنکه انگیزه‌ای برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرده است.

وی با اشاره به بهبود فضای استان کرمان در سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در زمینه رفع مشکلات طرح‌ها، مشکل پروژه‌ای با سرمایه‌گذار خارجی را به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و رئیس کل دادگستری کرمان به صورت میدانی رفع کردیم.