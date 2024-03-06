به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش دوست عصر سه شنبه در همایش با محوریت جوانی جمعیت و خانواده در دبیرستان دخترانه کوشا سعدآباد ضمن بیان جایگاه و نقش مدارس به عنوان یکی از اولویت‌های جامعه هدف در جوانی جمعیت و برون رفت از پیری جمعیت گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند نیروی جوان در جامعه است و با توجه به شرایط خاص دوران پایان دفاع مقدس سیاست و برنامه ریزی کاهش جمعیت در خانواده‌ها در دستور کار دولت مردان قرار گرفته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان روند کاهش جمعیت را یک محاسبه اشتباه استراتژیک برای کشور عنوان و افزود: فرزند آوری و جوانی جمعیت به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شادی آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، به زندگی انسان‌ها معنا و مفهوم می بخشد و انسان را در طول حیات به آینده امیدوار و تکامل روحی و روانی افراد جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه، تأکید مقام معظم رهبری نسبت به اشتباه بزرگ سیاست کاهش جمعیت امری مهم برای تمام مسؤولان به ویژه جامعه بهداشت و درمان گفت: باید با رویکردهای مختلف، متنوع به ویژه آگاهی بخشی عمومی بتوانند جوانی جمعیت را بازسازی و تقویت کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان فرهنگ سازی برای ایجاد تمایل خانواده‌ها به ویژه جوانان به فرزند آوری را یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: نقش معلمان و مربیان در مدارس و ترغیب نسل جوان به تعدد فرزند آوری و تشریح خطرات بی فرزندی و یا تک فرزندی و پیری جمعیت را برای خانواده و کشور نقشی اساسی و زیربنایی دانستند که باید با تمام توان و ظرفیت در این مهم عمل کنند.

خویشدوست استحکام خانواده‌ها در امر مهم تعدد فرزندها و جلوگیری از طلاق‌های بی اساس را ۲ موضوع مرتبط باهم عنوان و گفت: طلاق یکی از آسیب‌های عدم رغبت به فرزند است.

وی در پایان از مسؤولان، مبلغان مذهبی، کادر آموزشی و مدیران دستگاه‌های تعلیم و تربیت و هر شخصی که به نوعی در ارتباط با جامعه است خواست که در موضوع مهم جوانی جمعیت، فرزند آوری و آسیب‌های پیری جمعیت برای کشور به عنوان یک وظیفه قانونی، شرعی و اجتماعی ایفای نقش کند.

در حاشیه این مراسم نماهنگی با محتوای نشاط و همدلی در خانواده‌های پر جمعیت و تنهایی و افسردگی در خانواده‌های تک فرزند توسط دانش آموزان دبیرستان کوشا به تصویر کشیده شد، همچنین از علی شحنه و همسرش که در قالب خانواده پر جمعیت و داشتن نوه تقدیر به عمل آمد.