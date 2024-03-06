سهمیه هر بوشهری کشت سالانه سه نهال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر سه شنبه در این آئین کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری در دیلم اظهار داشت: در راستای اجرای پویش کاشت یک میلیارد درخت در کشور، در استان بوشهر نیز سالانه ۴ میلیون نهال کاشت می‌شود.

وی افزود: سهمیه هر بوشهری، سالانه کشت سه نهال است و همه باید دست به دست هم دهیم تا این طرح بزرگ به نتیجه برسد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ایجاد پارک‌های جنگلی در شهرستان‌های ده گانه استان بوشهر مورد توجه و تاکید قرار دارد و برنامه ریزی لازم در این خصوص انجام شده است.

محمدی زاده بیان کرد: امروز همزمان با افتتاح یک طرح آبخیزداری، کاشت نهال با مشارکت مسؤولان انجام شد که امیدوارم این روند تداوم یابد.