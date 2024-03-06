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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۶:۴۷

استاندار بوشهر:

سهمیه هر بوشهری کشت سالانه سه نهال است

سهمیه هر بوشهری کشت سالانه سه نهال است

بوشهر- استاندار بوشهر با بیان اینکه در راستای اجرای پویش کاشت یک میلیارد درخت در کشور، در استان بوشهر نیز سالانه چهار میلیون نهال کاشت می‌شود گفت: سهمیه هر بوشهری، سالانه کشت سه نهال است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر سه شنبه در این آئین کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری در دیلم اظهار داشت: در راستای اجرای پویش کاشت یک میلیارد درخت در کشور، در استان بوشهر نیز سالانه ۴ میلیون نهال کاشت می‌شود.

وی افزود: سهمیه هر بوشهری، سالانه کشت سه نهال است و همه باید دست به دست هم دهیم تا این طرح بزرگ به نتیجه برسد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ایجاد پارک‌های جنگلی در شهرستان‌های ده گانه استان بوشهر مورد توجه و تاکید قرار دارد و برنامه ریزی لازم در این خصوص انجام شده است.

محمدی زاده بیان کرد: امروز همزمان با افتتاح یک طرح آبخیزداری، کاشت نهال با مشارکت مسؤولان انجام شد که امیدوارم این روند تداوم یابد.

کد مطلب 6047547

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