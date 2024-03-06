به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، درباره پرداخت مطالبات طرح دارویاری به داروخانه‌ها، گفت: با همت سازمان برنامه و بودجه، ۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها در طرح دارویاری پرداخت شد و بر اساس وعده‌ای که دادند معادل همین مبلغ در دو هفته آینده و تا پایان سال نیز پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این پرداخت به معنای بروز شدن بدهی به داروخانه‌ها نیست، افزود: از حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در حوزه دارو و تجهیزات، ۸ هزار میلیارد پرداخت شده و ۸ هزار میلیارد تومان نیز تا پایان سال پرداخت می‌شود و مابقی نیز از طریق بیمه‌ها پرداخت خواهد شد که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این مطالبات در حال پرداخت است.

محمدی گفت: اتفاق خوبی است که در پایان سال و ماه رمضان با پرداخت این مطالبات به این مؤسسات کمک شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، درباره حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی گفت: برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نداریم.

وی افزود: اعتبارات طرح دارویاری باید به طور مستقیم از ستاد هدفمندی یارانه‌ها و به نسبت اسناد ارسالی هر یک از واحدهای تابعه به سازمان‌های بیمه‌گر در وجه ذی‌نفعان از جمله شرکت‌های توزیع دارو واریز شود.