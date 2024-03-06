به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بنی خزاعی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: نشست فرهنگی تبیینی با عنوان «شهید اصلانی» با موضوع «پیشرفت محله با جهاد تبیین» به همت بنیاد هدایت و اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور ۱۵۰ نفر برگزار می‌شود.

راهیار بنیاد هدایت در استان خراسان جنوبی ادامه داد:، رویداد توانمندسازی با عنوان «شهید اصلانی» با حضور امامان محلات هدف و سایر کنشگران و فعالان دینی، تربیتی و فرهنگی مساجد امروز ۱۶ اسفند ماه درقائن برگزار می‌شود.

بنی خزاعی گفت: این دوره به همت بنیاد هدایت و اداره کل تبلیغات اسلامی تبلیغات اسلامی در ادامه دوره توانمندسازی حلقه‌های میانی و کنشگران مساجد و محلات به ویژه امامان جمعه پایگاه‌های اجتماعی و مناطق آسیب‌پذیر از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۸ اسفند به مدت یک روز در مسجد غدیر شهر قائن برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد که شبیه آن با عنوان رویداد «آرمان» در کشور برگزار شده بود با سخنرانی اساتیدی از قم و با حضور مسؤولان واحدهای کانون فرهنگی، پایگاه بسیج، پایگاه‌های قرآنی، هیأت‌های هفتگی، امور رسانه مساجد و محلات برگزار می‌شود و پایه و اساس این برنامه جهاد تبیین است.

راهیار بنیاد هدایت در استان خراسان جنوبی یادآور شد: گفتنی است گعده و نشست‌های موضوعی و تخصصی نیز در حاشیه این دوره میان امامان محلات و مساجد با کنشگران و فعالان فرهنگی برپا خواهد شد.