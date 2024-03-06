۷۰ درصد پرستاران کشور زن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید زمان زاده، با اشاره به اینکه بانوان بیشتر پرستاران کشور را تشکیل میدهند، افزود: بانوان در خانواده و محل کار مسئولیتهای متعددی دارند که در زمان تعطیلات و ایام روزهداری و ماه مبارک رمضان به صورت جهادی وظایف خود را انجام میدهند که باید از آنان به صورت ویژه قدردانی شود.
وی با اشاره به اینکه پرستاران در دو زمینه حرفهای و معیشتی تقاضاهایی دارند، گفت: تعامل و همکاری سازمان نظام پرستاری با وزارت بهداشت، بسیاری از نیازهای حرفهای و معیشتی پرستاران را برطرف خواهد کرد.
زمانزاده همچنین با اشاره به پذیرش دانشجوی پرستاری در مقاطع مختلف دانشگاهی، تاکید کرد: ۱۶ هزار دانشجو در این مقاطع پذیرفته شده و به همین تعداد فارغ التحصیل میشوند.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان رشته پرستاری نیروی انسانی تربیت شده برای استفاده در نظام سلامت کشورند، افزود: تقاضای نظام پرستاری، استخدام سالانه ۱۵ هزار پرستار برای ارتقای شاخص پرستار به تخت بیمارستانی و ارتقای کیفیت خدمات به بیماران است.
زمانزاده افزود: مدارس بهیاری در برخی مناطق کشور در حال گسترش است، در شرایطی که پرستاران فارغ التحصیل دانشگاهها در کشور استخدام نشدهاند، نیاز به تربیت نیروی حد واسط وجود ندارد.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: تربیت نیروی حد واسط پرستاری باید در وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش کارشناسی و بازنگری شود.
زمانزاده با تاکید بر لزوم استفاده از خرد جمعی، افزود: شاخص پرستار به تخت بیمارستانی حدود ۹ دهم است که باید حداقل به ۱ و ۲ دهم برسد.
رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: وظیفه اصلی پرستار برنامهریزی برای درمان بیمار است، اما به سبب تعداد کم پرستاران به ناچار بخشی از وظایفشان را انجام میدهند.
زمان زاده گفت: برخی از فارغ التحصیلان مهاجرت میکنند یا به سبب مشکلات معیشتی حرفه پرستاری را ادامه نمیدهند و در برخی موارد شغلشان را ترک میکنند؛ از این رو باید راهکارهای اساسی برای رفع کمبود پرستار اتخاذ شود.
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