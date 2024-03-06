به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مرادی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از برگزاری آئین اختتامیه و تکریم خانواده‌های قرآنی برتر جشنواره قرآن و عترت خانواده در مجتمع شهید آوینی این شهرستان خبر داد.

رئیس تبلیغات اسلامی فردوس گفت: این جشنواره از سوی اداره تبلیغات اسلامی و با همت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نور الثقلین، بنیاد فرهنگی المهدی (عج) و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ابتدای بهمن ماه با محوریت سوره مبارکه حجرات و سبک زندگی قرآنی و حفظ آیات منتخب با رویکرد جذاب شروع شد و پس از اطلاع رسانی و ثبت نام، تعداد ۲۵ خانواده در سه مرحله به رقابت پرداختند و در نهایت ۵ خانواده برگزیده شدند.

وی افزود: در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور امامان جمعه فردوس و اسلامیه، فرماندار و سایر مسئولین شهرستانی برگزار شد، ضمن تکریم همه خانواده‌های قرآنی شرکت کننده با اعطای لوح تقدیر و هدیه عمومی استفاده از سوئیت آبگرم معدنی به صورت خانوادگی، ۵ خانواده برتر زال، براتی، باصری، مرادی و سکندری مقدم به ترتیب از اول تا پنجم با هدایای نقدی به ارزش ریالی ۱۰۰ میلیون ریال مورد تقدیر قرار گرفتند.

رضا قربانی، کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی فردوس و دبیر جشنواره نیز در این نشست ضمن تشکر از حمایت‌های امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره صمت و حامیان مالی این جشنواره، تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی، اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بابت طراحی و اجرای نرم افزا، مجموعه آبگرم معدنی فردوس و خیرین عزیز گفت: هزینه‌های این جشنواره بالغ بر ۵۰ میلیون تومان از سمت خیرین تأمین شده است.

شایان ذکر است: این جشنواره در چهار رشته حفظ و ترجمه آیات منتخب، ترتیل سوره مبارکه حجرات، مفاهیم و تفسیر سوره حجرات، سبک زندگی قرآنی برگرفته از کتاب زندگی به سبک روح الله برگزار شد.