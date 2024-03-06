آذربایجان شرقی در حوزه اقتصادی حرف های زیادی برای گفتن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مدیران شبکه بانکی استان، بر اهتمام جدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیلات نهضت ملی مسکن و تسهیلات مصوب سفر استانی رئیس جمهور و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان تاکید کرد و اظهار کرد: مدیران بانک‌ها در دو هفته پایانی سال تلاش خود را به اوج برسانند و در مسابقه خدمت به مردم شرکت کنند.

وی با اشاره به کسب رتبه برتر استان در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۰، گفت: پرداخت ۱,۸۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از این محل، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در رونق تولید و اشتغال‌زایی و به تبع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش رفاه عمومی داشته است.

رحمتی با بیان اینکه این میزان تسهیلات، ۷۰ درصد بیشتر از سهم مصوب استان بود، گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۱، این حرکت ماندگار دچار یک سیر نزولی شد که مسیر توسعه‌ای صنعت استان را با چالش مواجه کرد؛ البته کسب رتبه و مقام برای ما مهم نیست، بلکه مهم این است که کار مردم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی یک استان صنعتی است که در حوزه اقتصادی حرف برای گفتن دارد؛ لذا انتظار این است که جایگاه استان در شاخص‌هایی مانند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید نمود یابد. استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اولویت وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین مورد نیاز است و در تأمین منابع، بانک‌ها عنصر کلیدی هستند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مسکن در استان وضعیت خوبی ندارد، گفت: سهم استان از نهضت ملی مسکن، ۲۰۰ هزار واحد است که در حال حاضر، ۵۰ هزار واحد در مرحله اجرا هستند که روند پرداخت تسهیلات به آنها به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رحمتی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید برای این موضوع فکر اساسی کنند، افزود: ارزیابی مدیران براساس این شاخص‌ها انجام می‌شود و اگر مدیران می‌خواهند کار مردم انجام شود باید احتیاط‌های بی‌مورد را کنار بگذارند.