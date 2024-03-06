به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری شامگاه سه‌شنبه همزمان با روز درختکاری و کاشت نهال به صورت نمادین در اردبیل، اظهار کرد: با پیگیری و تلاش مستمر در ۲ سال اخیر و حمایت اعضای شورای شهر دوره چهارم، سعی کردیم تا مجوز تملک باغ شریعت را مابین میدان ارتش و میدان بسیج به دست آوریم.

وی تصریح کرد: این پارک وسعت مناسبی برای تبدیل به یک بوستان ارزشمند با سبزینگی خاص دارد که امیدواریم به زودی در این باغ به روی مردم باز شود.

شهردار اردبیل گفت: از ۳۰ سال قبل تملک این باغ در فرآیندهای مختلف مورد پیگیری قرار گرفت اما با تلاشی که در ۲ سال اخیر انجام دادیم، با همکاری وزارت کشور مجوز تملک باغ و تبدیل آن به باغ مفاخر اردبیل فراهم شده است.

صفری افزود: با انتشار فراخوان سعی می‌کنیم تا از نظرات مشورتی معماران و شهرسازان برای احیای این باغ به عنوان باغ مشاهیر و مفاخر اردبیل استفاده کرده و استفاده از آن را به عموم مردم واگذار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: باغ شریعت از جمله مجموعه‌های بی‌نظیر اردبیل است که از گذشته دارای فضای انبوهی از درختان بوده و در احیا و نوسازی این باغ نیز تلاشی مستمر انجام خواهیم داد.

شهردار اردبیل از همراهی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل، اعضای شورای شهر و سایر مسئولان در پیگیری برای تملک این باغ قدردانی کرد و ادامه داد: سعی ما بر این است تا در اوایل سال آینده در این باغ به روی مردم باز شده و امکان بهره‌گیری از بوستان بزرگ مشاهیر و مفاخر برای عموم مردم این استان به ویژه اردبیل فراهم آید.