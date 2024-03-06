به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار تیم‌های فوتبال پاری سن ژرمن و موناکو در لیگ برتر فرانسه که هفته گذشته انجام شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید «لوئیز انریکه» سرمربی پاری سن ژرمن تصمیم گرفت در بین دو نیمه «کیلیان امباپه» را از بازی بیرون بکشد. تعویض زودهنگام ستاره فرانسوی که در این باشگاه بی سابقه بود بر وجود اختلافات بین انریکه و امباپه دامن می‌زد.

این گمانه زنی‌ها در خصوص اختلاف بین این دو نفر زمانی افزایش پیدا کرد که امباپه تصمیم گرفت در نیمه دوم بازی را از کنار زمین و روی نیمکت دنبال نکند و برای تماشای بازی روی سکوها رفت و کنار مادرش نشست.

به نظر می‌رسد پس از آنکه امباپه تصمیم گرفت قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید نکند و اخباری مبنی بر مذاکره با رئال مادرید و پیوستنش به این تیم فرانسوی رسید شکاف عمیقی میان او و باشگاه شکل گرفته است.

«کریستوف دوگاری» ملی پوش سابق تیم ملی فرانسه که با این تیم در جام جهانی ۱۹۹۸ به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد در اظهار نظری به شدت به امباپه و انریکه حمله کرده است و رفتار آنها را شرم آور توصیف کرد.

او در خصوص لوییز انریکه گفت: آنچه که انریکه انجام می‌دهد شرم آور است. چیزی که من را شوکه می‌کند تعویض کردن امباپه نیست بلکه توضیحات عجیب لوییز انریکه است که می‌گوید: «تیم را برای سال بعد آماده می‌کنم.» ول باید بگویم که تو هیچ چیز را آماده نمی‌کنی. حتی بعید نیست که خودت هم ۳ ماه دیگر اینجا نباشی و با این حال او از سال بعد حرف می‌زند.

او در ادامه با لحنی عصبانی خطاب به انریکه گفت: تو باید فصل را به پایان برسانی. بازی‌های ناتمام و جام‌های ناتمامی داری که باید در آن برنده شوی. تو برای ما چه می‌کنی و چه چیزی را توضیح می‌دهی؟ می‌خواهی بگویی که تیم تو بدون امباپه هم بهترین است؟ خب این مساله را ثابت کن!

«کریستوف دوگاری» همچنین امباپه را هم از زیر تیغ انتقاد خود گذراند و خطاب به او گفت: کاری که امباپه می‌کند یک رسوایی است. او کاپیتان تیم و کاپیتان تیم ملی فرانسه است. او اجازه چنین رفتاری را ندارد. انریکه مربی او است و حق دارد امباپه را از زمین خارج کند. این دو نفر باید مشکلاتشان را خودشان حل کنند و آن را به منافع باشگاه گره نزنند. آنچه که او راه انداخته است یک سیرک است.