به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، آلبرتو اوتارولا، نخست وزیر پرو همزمان با دفاع از خود برابر اتهامات فساد، از سمتش استعفا و دینا بولارته، رییس جمهوری این کشور را از یکی از متحدانش اصلی‌اش محروم کرد.

شبکه تلویزیونی پانوراما تی‌وی آخر هفته گزارش کرد که اوتارولا با زنی که منصبی دولتی به دست آورده، رابطه داشته است.

این شبکه فایلی صوتی از مکالمه این دو را نیز منتشر کرد. اوتارولا هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرده و رد پیامی در ایکس نوشت که از مدت‌ها قبل از وجود چنین فایل صوتی مطلع بوده است. نخست وزیر پرو نوشت: یک سِنت از مردم دزدی نکردم و هیچ قراردادی غیرقانونی در دولت من ثبت نشده است.

کناره‌گیری اوتارولا پس از جایگزینی سه وزیر در دولت بولارته (وزرای دارایی و انرژی و معدن) رخ داده است. خانه‌تکانی و تغییر و تحولات در دولت پرو در برهه‌ای حساس رقم خورده است زیرا این کشور به‌دنبال احیای خود از رکود ناشی از شرایط اقلیمی نامساعد و ناآرامی سیاسی است.