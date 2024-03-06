محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طبق گزارش‌های رسیده، وزش باد نسبتاً شدید از بعد از ظهر امروز استان را فرا خواهد گرفت، افزود: در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان قسمتی ابری است.

وی با یادآوری اینکه سامانه جدید بارشی از بعد از ظهر فردا (پنج‌شنبه) به مدت چهار روز در استان زنجان فعال خواهد بود، گفت: همین امر باعث خواهد شد تا شاهد وقوع بارش‌های پراکنده در استان باشیم که این بارش‌ها در مناطق کوهستانی و ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

این مسوول از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان خبر داد و با اشاره به اینکه اعتبار این هشدار از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: توصیه ما به هم‌استانی‌ها این است که طی این مدت از توقف در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و نیز سازه‌های موقت خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر دمای هوای شهر زنجان با دو درجه کاهش نسبت به روز گذشته در همین ساعت به منفی یک درجه سانتی‌گراد رسیده است، تصریح کرد: به کشاورزان توصیه می‌کنیم از چرای دام در ارتفاعات به دلیل وقوع رعد و برق خودداری کنند.

وی اضافه کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان منفی 4 و 8 درجه، ابهر منفی یک و ۱۰ درجه، خرمدره منفی یک و 8 درجه، آب‌بر 5 و ۱۴ درجه، قیدار منفی 3 و ۶ درجه، سلطانیه منفی 4 و 7 درجه و ماهنشان 3 و ۱۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.