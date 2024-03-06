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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۴

مدیرعامل آبفای البرز خبر داد؛

واگذاری بیش از ۸ هزار فقره انشعاب فاضلاب در کرج

واگذاری بیش از ۸ هزار فقره انشعاب فاضلاب در کرج

کرج- مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز از واگذاری بیش از هشت هزار فقره انشعاب فاضلاب در محدوده شهرستان کرج طی یک سال گذشته خبر داد.

حمیدرضا نامداری در گفت وگو با خبرنگار مهر از نصب و واگذاری بیش از هشت هزار فقره انشعاب فاضلاب در محدوده شهرستان کرج طی یک سال گذشته خبر داد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز بیان کرد: نصب انشعابات فاضلاب به تناسب پیشرفت و توسعه خطوط انتقال فاضلاب و ظرفیت موجود اجرا شده است.

نامداری مطرح کرد: علاوه بر هشت هزار فقره انشعاب فاضلاب واگذار شده در این مدت، یک هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب نیز در دست اجرا و نصب است.

وی گفت: پیش بینی نصب و واگذاری ۴ هزار و ۷۰۰ فقره انشعاب با هدف دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از محیط زیست در راستای ارائه خدمات بهینه به مشترکان در دستور کار برنامه‌های سال ۱۴۰۳ است.

کد مطلب 6047688

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    نظرات

    • اعظم مصطفوی نامقی IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
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      پاسخ
      سلام کاش یه فکری واسه فاضلاب محله خرمدشت بردارن ...خاکش آبکش نداره همه چاهها سریع پر میشن... هی ریزش میکنن..همش درگیر چاه هستیم... آرامش نداریم

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