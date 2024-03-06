واگذاری بیش از ۸ هزار فقره انشعاب فاضلاب در کرج

حمیدرضا نامداری در گفت وگو با خبرنگار مهر از نصب و واگذاری بیش از هشت هزار فقره انشعاب فاضلاب در محدوده شهرستان کرج طی یک سال گذشته خبر داد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز بیان کرد: نصب انشعابات فاضلاب به تناسب پیشرفت و توسعه خطوط انتقال فاضلاب و ظرفیت موجود اجرا شده است.

نامداری مطرح کرد: علاوه بر هشت هزار فقره انشعاب فاضلاب واگذار شده در این مدت، یک هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب نیز در دست اجرا و نصب است.

وی گفت: پیش بینی نصب و واگذاری ۴ هزار و ۷۰۰ فقره انشعاب با هدف دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از محیط زیست در راستای ارائه خدمات بهینه به مشترکان در دستور کار برنامه‌های سال ۱۴۰۳ است.