آغاز فعالیت طرح بسیج سلامت نوروزی سروآباد

حسن زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شورای هماهنگی بسیج سلامت نوروزی شهرستان فعالیت بازرسان بهداشت محیط از ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۲ به صورت رسمی آغاز و تا ۲۵ فروردین سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با استقرار تیم‌های بازرسی بهداشت محیط در سطح شهرستان و در راستای اجرای برنامه‌های سلامت نوروزی از ۱۵ اسفند سال‌جاری تا ۲۵ فروردین سال ۱۴۰۳ بازرسی‌ها به صورت شبانه‌روزی از اماکن تهیه و توزیع مواد خوراکی، و اماکن عمومی در سطح شهرستان تشدید می‌یابد.

فرماندار سروآباد از مردم شهرستان درخواست کردند که با بازرسان بهداشت محیط همکاری کنند و یا در صورت عدم دسترسی با بازرسان می‌توانند موارد تخلف بهداشتی را از طریق شماره ۱۹۰ گزارش نمایند تا در اسرع وقت تیم‌های بازرسی مستقر در سطح شهرستان اقدام نمایند.

زارعی به متصدیان اماکن تهیه و توزیع مواد خوراکی و متصدیان اقامتگاه‌ها و اماکن عمومی توصیه کردند در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ به نکات آموزشی و راهنمایی‌های بازرسان دقت نمایند زیرا که در صورت تکرار با متخلفان برخورد خواهد شد.