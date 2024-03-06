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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

جریمه استقلال خوزستان و مربی آلومینیوم از سوی کمیته انضباطی

جریمه استقلال خوزستان و مربی آلومینیوم از سوی کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو تیم استقلال خوزستان و آلومینیوم را جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک برگزار و از سوی طالب غرباوی، عوامل منتسب به تیم استقلال خوزستان تخلفاتی مبنی بر نقض مقررات بازی و رفتار غیرورزشی رخ داد. وی به مدت ۳ ماه از حضور در ورزشگاه‌های کشور محروم است. این رأی قابل تجدید نظر است.

مجید نظافت کار، مربی تیم آلومینیوم اراک به دلیل نقض ماده ۸۹ انضباطی باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود. این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

باشگاه استقلال خوزستان به دلیل فحاشی و پرتاب سنگ توسط تماشاگران منتسب به مقام رسمی مسابقه و نقض اصول کلی رفتار باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

کد مطلب 6047843
بهنام روان پاک

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