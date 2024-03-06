به گزارش خبرنگار مهر، هادی کریمی مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان صبح چهارشنبه در آئین افتتاح ورودی سوم ایستگاه مترو در میدان امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به استقبال شهروندان از مترو به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل عمومی، مدرن، منظم، سریع، ایمن و پاک و افزایش چشمگیر مسافران و نظر به موقعیت خاص و مرکزیت ایستگاه امام حسین (ع) و استفاده تعداد زیادی از شهروندان از این ایستگاه، تأثیر آن در کاهش ترافیک و تردد در مرکز شهر و تسهیل و تسریع در امور مسافران، بهره‌برداری از ورودی جنوب شرقی ایستگاه متروی امام حسین (ع) آغاز شد.

وی افزود: این اقدام علاوه‌بر اینکه در توسعه‌های آینده شرکت مترو و ارتباط آن با خط ۲ قطار شهری تأثیر بسزایی دارد، موجب کاهش چشمگیر ترافیک در خیابان طالقانی به‌علت پیشگیری از توقف‌های مکرر و بی مورد خودروها قبل از خط‌کشی عابر پیاده اول این خیابان و کاهش‌ترددهای اضافه شهروندان در محدوده میدان امام حسین (ع) و دسترسی سریع و راحت به پیاده‌رو چهارباغ خواهد شد.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان تاکید کرد: پس از این پروژه شهروندانی که قصد رفتن به محدوده خیابان باغ گلدسته، پارک شهید رجایی و چهارباغ را دارند، دیگر نیاز نیست که از عرض خیابان طالقانی گذر کنند و به راحتی می‌توانند از ورودی خیابان باغ گلدسته به مقصد خود رسیده و وارد ایستگاه مترو شوند.

به گفته کریمی، با توجه به وجود مراکز اداری، فرهنگی، آموزشی و درمانی متعدد در محدوده خیابان آمادگاه، باغ گلدسته، پارک شهید رجایی و تردد روزانه بسیاری از شهروندان، فرهنگیان و دانش آموزان از این مسیر، بازگشایی این ورودی، اثرات مثبت و ارزنده‌ای را در افزایش کیفیت رفت و آمد شهروندان و داشتن ترافیکی روان و بدون مشکل خواهد داشت.