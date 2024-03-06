به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، جریان‌های سیاسی وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق یک نشست مشترک با حضور محمد شیاع السودانی نخست وزیر این کشور در دفتر حیدر العبادی رهبر ائتلاف النصر عراق برگزار کردند.

در این نشست در خصوص آخرین نتایج گفت و گوها میان بغداد و واشنگتن در راستای پایان دادن به حضور ائتلاف آمریکا در عراق بحث و تبادل نظر شد.

شرکت کنندگان در نشست مذکور درباره مساله تعیین رییس پارلمان نیز رایزنی کردند.

لازم به ذکر است که طی دوره اخیر بحث درخواست‌ها و مطالبات جریان‌های سیاسی در عراق برای بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از این کشور به شدت داغ شده است.

پیش از این «ابراهیم السکینی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرده بود که تشکیل کمیته‌های مشترک میان این کشور و آمریکا با هدف بررسی پرونده بیرون راندن نظامیان خارجی از عراق بازی واشنگتن به شمار می‌رود.

وی افزود: این بازی دیگر برای همگان آشکار شده است. تداوم حضور اشغالگران آمریکایی در عراق باعث به وجود آمدن دردسرهای زیادی شده است.