به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله افرازه شهاوند صبح امروز چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه خوزستان با اشاره به وجود ظرفیتهای مطلوب گردشگری در استان، بیان کرد: صنعت گردشگری در خوزستان مغفول مانده و زیرساختها ضعیف هستند اما با سرمایه گذاری در این حوزه قطعاً درآمدزایی خوبی صورت میگیرد.
وی به ظرفیتهای مختلف گردشگری در خوزستان اشاره کرد و افزود: خوزستان در حوزه گردشگری آبی، تاریخی، مذهبی، سلامت و یا صنعتی ظرفیتهای خوبی دارد که به درستی به آنها برای جذب گردشگر و سرمایهگذار پرداخته نشده است.
افرازه شهاوند تاکید کرد: باید در کنار ظرفیت شناسی حوزه گردشگری خوزستان به دنبال رفع مشکلات و موانع در این بخش باشیم تا شرایط برای سرمایهگذاری هموار شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با تاکید بر توجه به حوزه گردشگری روستایی، اضافه کرد: برای تقویت این بخش باید از دهیاریها و مردم بومی منطقه کمک گرفت.
نظر شما