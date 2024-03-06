آیین بزرگداشت نخستین زن صاحب دیوان در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر ظهر چهارشنبه در این آئین ضمن تقدیر از دست اندرکاران این مراسم اظهار داشت: قطعاً دانشگاه فرهنگیان می‌تواند نقش مؤثر و تأثیرگذاری در ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی به استان داشته باشد.

رضا درویشی با تقدیر از همکاری و همیاری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در برگزاری این آئین گفت: مایه افتخار ماست که دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در سالیان اخیر در حوزه بزرگداشت و تکریم مفاخر استان و معرفی این مفاخر به مردم استان به سهم خود گام‌های اساسی برداشته است و این مهم در حوزه پژوهشی دانشگاه انجام می‌شود.

درویشی با تقدیر از همکاران دانشگاه و تلاش‌های استاد بشیر علوی، استاد هوشمند و استاد عاشوری نژاد و استاد مشایخی در ستاد برگزاری این آئین بیان داشت: امیدوارم با برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی، ادبی و پژوهشی بتوانیم در توسعه علمی استان با روندی مطلوب به جلو حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه رسالت مهم دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بیان کرد: با توجه به اینکه نیمی از دانشجو معلمان این دانشگاه دختران هستند، به دنبال آن هستیم که از مفاخر علمی، فرهنگی، ادبی استان نیز تجلیل کنیم و شناساندن این مفاخر به دانشجو معلمان بسیار ارزشمنداست؛ چرا که آنها معلمان فردای جامعه ما هستند.