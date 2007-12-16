خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مترجمان در پیشگفتار کتاب نوشته اند : نابخردانه بودن و ویرانگری جنگ در آثار بورشرت به بهترین وجهی نشان داده می شود و این آثار را از این نظر می توان دارای خصوصیت عام انسانی دانست. اما قربانیان آثار او همگی آلمانی اند و اشاره ای به رنجها، خسارتها و قربانیان ملتهای دیگر و نیز جنایتهای وحشتناکی که آلمانیها نسبت به یهودیان، کولی نسبها و دگراندیشان کشور خود و در هنگام جنگ و دوران اشغال در کشورهای مغلوب مرتکب شدند وجود ندارد.

داستانهای "شبها موشهای صحرایی هم می خوابند"، "نان"، "در این سه شنبه"، "گل قاصد"، "ساعت آشپزخانه"، "بلبل می خواند"، کلاغها غروبها به خانه پرواز می کنند"، "رادی" ، "زیر پوش صورتی"، "بیل بروک"، "صداها"، "در هوا - در شب"، "داستانهای آموزشی" و "تنها یک پاسخ" از جمله داستانهای بورشرت هستند که در این کتاب ترجمه شده اند.

بورشرت از دوران نوجوانی به شعر عشق می ورزید و دنیای پیرامون، احساسات، افکار و تجربه های خود را در قالب شعرهایی پرشور و پر از حرارت جوانی به روی کاغذ می آورد. او به نشانه عشق به "ریلکه"، "ولف ماریا بورشرت" امضا می کرد.

اشعار رویای فانوس، لالایی، افسانه، آرانکا، شبها و ترانه های عاشقانه گزیده ای از مجموعه اشعار او هستند که بورشرت در آن آنها با نثری نوین، جهان را فارغ از قیدهای سنتی معرفی کرده است.

نمایشنامه "بیرون، پشت در" او نیز با تاثیرگذاری عاطفی و عناصر تصویری بسیار قوی در این کتاب آورده شده است. او در این نمایشنامه با سبکی واقع گرایانه، وضعیت سربازی را تصویر می کند که از جبهه بازگشته و در انتظار زدوده شدن توهم هاست.

هایزیش بل در مقدمه این کتاب نوشته است : شاعران و نویسندگان حتی اگر ظاهرا به محافل هنری بی مسئولیت تعلق داشته باشند، می دانند که کجا بیشترین اصطکاک میان فرد انسان و تاریخ پیدا می شود. آنها همیشه به التهاب دچار می شوند و بار مسئولیت بیان این التهاب را به نحوی که خونسردانه و با فاصله جلوه کند بر دوش خود احساس می کنند و این همان باری است که بر دوش بورشرت جوان سنگینی می کرد.